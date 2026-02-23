An der Börse führten die Neuigkeiten zu einem Einbruch der Aktien. Die Zahlen wurden grundsätzlich wohlwollend kommentiert, wobei am ehesten der vorsichtige Ausblick und die nur leicht erhöhte Dividende kritisiert wurden. Die Kursverluste werden in Marktkreisen in erster Linie mit Gewinnmitnahmen nach dem zuletzt sehr starken Lauf begründet. Die Belimo-Aktien schlossen den Handel an der Schweizer Börse am Montag 9,99 Prozent tiefer bei 824,5 Franken.