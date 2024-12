Belimo sucht eine Nachfolge für James Furlong, Leiter des Geschäftbereichs Amerika. Das Geschäftsleitungsmitglied wird nach zehnjähriger Tätigkeit per Ende Februar 2026 in den Ruhestand treten, wie der Hersteller von elektronischen Antriebs- und Ventillösungen für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik am Dienstag mitteilte.