Die Leitung des neuen Geschäftsbereichs übernimmt der designierte CEO Marco Tschanz zusätzlich zu seiner Funktion als Konzernchef, wie es in einer Mitteilung heisst. Tschanz tritt seinen Posten am 1. Juni an. Darüber hinaus übernimmt er die Leitung des Geschäftsbereichs Bell Schweiz.