Sie werde dabei eng mit den globalen Vertriebsteams von Bellevue zusammenarbeiten, um die internationale Präsenz auszubauen. Lowe verfügt den Angaben zufolge über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Asset Management und war in leitenden Positionen bei Lazard Asset Management, Ninety One und zuletzt bei Brandes Investment Partners tätig.
Gleichzeitig übernehme Florin Boetschi, der ab 2021 das Asien-Geschäft aufgebaut habe, die Rolle des Global Head of Distribution, heisst es. Er werde dazu Anfang 2026 an den Hauptsitz nach Zürich wechseln.
uh/hr
(AWP)