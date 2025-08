Bellevue Asset Management verstärkt das Vertriebsteam in Deutschland. Per Anfang August hat Eylem Cetin-Hansmeyer die Verantwortung für den Vertrieb in Norddeutschland übernommen. Sie berichtet direkt an Gökay Safak, Head of Sales Deutschland. Cetin-Hansmeyer verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Betreuung institutioneller und semi-institutioneller Kunden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.