«Zum Schweigen gebracht»

Über 20 Jahre lang habe man sich auch unter dem Dach von Unilever «für Frieden, Gerechtigkeit und Menschenrechte» eingesetzt, schrieb Greenfield. Jetzt sei Ben & Jerry's aber «zum Schweigen gebracht worden», aus Angst, die Mächtigen zu verärgern. Unter diesen Umständen könne er nicht mehr im Unternehmen bleiben. Zuletzt hatte es unter anderem Streit mit Unilever um die Entlassung des Chefs von Ben & Jerry's, David Stever, gegeben.