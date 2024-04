Aus China hiess es am Mittwoch, die EU habe zuletzt ihren wirtschaftlichen und handelspolitischen Werkzeugkasten häufig genutzt, um protektionistische Signale in Richtung chinesischer Firmen zu senden und das Image der EU zu beschädigen. Die EU habe immer geprahlt, der offenste Markt der Welt zu sein, aber die Welt habe gesehen, dass sich Brüssel immer weiter in Richtung Protektionismus bewegt, sagte Aussenamtssprecher Wang Wenbin in Peking. China fordere die EU auf, sich an fairen Wettbewerb zu halten und damit aufzuhören, chinesische Firmen unter verschiedenen Vorwänden grundlos einzuschränken, sagte Wang.