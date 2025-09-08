Vom Verkaufserlös des Hotels wird jedoch nur ein Teil in die Insolvenzmasse fliessen. Die Liegenschaft ist mit hypothekarischen Pfandrechten in Höhe von 186 Millionen Euro belastet. Zu den Gläubigern zählen der Bayerische Versorgungsverband (BVK) und neun weitere deutsche Versorgungskassen, wie etwa «die Versorgungsanstalt der Kaminkehrergesellen mit Pensionskasse des Schornsteinfegerhandwerks».