Der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hat die neuen iranischen Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate als Kriegserklärung eingestuft. «Dies ist de facto eine Erklärung der Wiederaufnahme des iranischen Krieges gegen die Verbündeten der Vereinigten Staaten und Israels in der gesamten Region», schrieb der Oppositionspolitiker in einem Post auf X.