Die Benzinpreise in Deutschland sind nach dem israelischen Angriff auf den Iran leicht gestiegen. Am Freitagnachmittag um 16.20 Uhr kostete ein Liter Super E10 nach Zahlen des ADAC im deutschlandweiten Schnitt 1,656 Euro, ein Liter Diesel 1,534 Euro. Das waren jeweils gut zwei Cent mehr als 24 Stunden zuvor, wie ein Sprecher des Automobilclubs in München mitteilte.