Um die Hälfte teurer

Entscheidend für die aktuelle Benzinpreisentwicklung ist der Ölpreis. Massgebend ist dabei die Lage in der Strasse von Hormus, über die rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels läuft. Zu Beginn der neuen Woche notieren die Rohölpreise gemessen an der Nordsee-Sorte Brent deutlich über der Marke von 100 US-Dollar pro Fass (159 Liter). Kurz vor Mittag steht der Preis 13 Prozent höher bei 104,50 US-Dollar, im Tageshoch am Morgen wurden gar 119,50 US-Dollar bezahlt (+29 Prozent).