Der Vertrag umfasst die weltweiten Lizenzrechte mit Ausnahme von China, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Im Rahmen der Vereinbarung erhalte BeOne eine Vorauszahlung in Höhe von 885 Millionen Dollar mit der Option, die restlichen Lizenzgebühren innerhalb von 12 Monaten für bis zu 65 Millionen zu verkaufen. BeOne werde zudem an einem Teil der Lizenzgebühren für Jahresumsätze über 1,5 Milliarden Dollar beteiligt.