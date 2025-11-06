Der Gesamtumsatz des Unternehmens, das sein Hauptquartier in Basel hat, legte im Vergleich zum dritten Quartal 2024 um 41 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar zu, wie BeOne am Donnerstag mitteilte. Rund 1 Milliarde Dollar entfielen dabei auf Brukinsa, dessen Verkäufe um 51 Prozent wuchsen - vor allem in den USA und Europa. Brukinsa ist seit November 2021 zur Behandlung von Erwachsenen mit Morbus Waldenström zugelassen.