Erst vor wenigen Wochen war die Übernahme des Baumaschinenherstellers durch Mischkonzern Doosan Bobcat geplatzt. Eigentlich wollten die Südkoreaner Aktien im Umfang von etwa 63 Prozent des Grundkapitals von Grossaktionären erwerben und den aussenstehenden Aktionären ein Barangebot machen. Die Nachricht hatte die Wacker-Aktie bis auf gut 26 Euro nach oben schnellen lassen, das Aus hatte sie dann belastet.