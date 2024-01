Montana VS (awp/sda) - Mit der Übernahme des Skigebiets von Crans-Montana VS durch die US-Gesellschaft Vail Resorts nimmt der bisherige Präsident der Bergbahnen den Hut. Philippe Magistretti gibt den Vorsitz von Crans Montana Aminona (CMA) an der Generalversammlung am 19. Januar ab.

03.01.2024 19:55