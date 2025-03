Der Februar 2025 lag bei den Gästezahlen 7 Prozent über dem Vergleichsmonat, wie der Branchenverband Seilbahnen Schweiz (SBS) am Mittwoch mitteilte. Interne Einschätzungen waren eigentlich davon ausgegangen, dass die Zahlen dieses Jahr hinter dem guten Februar 2024 zurückbleiben würden, weil wegen der späten Oster-Feiertage in diesem Jahr die Sportferien in vielen Regionen in den März fallen.