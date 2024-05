Die frühen Schneefälle im November und die Wetterbedingungen über Weihnachten, Neujahr und im Januar legten eine starke Basis, wie der Verband Seilbahnen Schweiz am Mittwoch mitteilte. Die Wärme in Februar und März setzte den tiefer liegenden Skigebieten zu. Schnee Ende März und im April brachte dafür in den höheren Gebieten neuen Schwung.