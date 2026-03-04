Insgesamt lagen die Gästezahlen bis nach den Sportferien (November bis Februar) um 3 Prozent unter dem Vorjahr. Dieses sei allerdings ausserordentlich gut gewesen, teilte der Branchenverband Seilbahnen Schweiz (SBS) am Mittwoch mit. Im Fünfjahresdurchschnitt, der noch einen Corona-Winter beinhaltet, lag der diesjährige Wert 12 Prozent höher.