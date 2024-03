Dettling stieg schon als 17-Jähriger in die Politik ein: Er gehörte 1998 zu den Gründungsmitgliedern der Jungen SVP des Kantons Schwyz. Die SVP, die heute die klar stärkste Kraft des Kantons Schwyz ist, gehörte damals der Kantonsregierung, in der die CVP (heute Mitte) die Mehrheit hatte, noch nicht an.