Vail Resorts erwartet Wachstum

Schliesslich erhofft sich der lokale Tourismusverband auch durch die Übernahme durch das US-Skigebietbetreiber Vail Resorts Wachstumschancen. Bisher habe der Anteil der amerikanischen Touristen im Gebiet lediglich 3 Prozent ausgemacht. Dies dürfte sich mit der Integration des Skigebiets in den «Epic Pass» per Skisaison 2024/2025 ändern, so der Tourismus-Direktor. Aktuell kämen 80 Prozent der Gäste aus der Schweiz, vor allem aus der Romandie.