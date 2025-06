ZIVILSCHUTZ: Die Zivilschützer übernehmen in Blatten primär zwei Aufgaben: Zum einen sperren sie Wanderwege und zum anderen observieren sie das Gelände auf allfällige Bewegungen am Berg. Überwacht wird nicht mit modernen Messgeräten, sondern von blossem Auge und mit Feldstechern. Sie versuchen festzustellen, was vor Ort passiert. Die Truppen schlagen Alarm, wenn sie zum Beispiel sehen, dass der Pegel der Lonza steigt oder der aufgestaute See schneller abfliesst. So kann talabwärts entsprechend auf die Entwicklungen beim Schuttkegel oder am Berg reagiert werden.