Die Absenkung der Plattform habe am Anfang noch gut funktioniert, sagte Silvan Paganini, Präsident des Schiffsbergeverein, am Sonntag auf «BlickTV». Aber dann war auf den Livebildern plötzlich zu sehen, wie die Seile in die Tiefe rauschten. Danach sei die Plattform unkontrolliert auf das Schiff geschlagen. Auf dem Deck an der Wasseroberfläche wurde niemand verletzt.