Nach der abgewendeten Übernahme durch den grösseren Branchenkollegen BHP will der Bergwerkskonzern Anglo American sein restliches Stahlkohlegeschäft für einen Milliardenbetrag veräussern. Das Portfolio rund um Bergwerke für Kohle zur Stahlerzeugung in Australien solle für bis zu knapp 3,8 Milliarden US-Dollar (3,62 Mrd Euro) an den US-Konzern Peabody Energy gehen, teilte Anglo American am Montag in London mit. Von der Summe sollen gut zwei Milliarden Dollar im Voraus gezahlt werden. Bei Zustimmung der zuständigen Behörden rechnet der Vorstand mit einem Abschluss des Verkaufs im dritten Quartal 2025.