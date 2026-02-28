Dem Sender zufolge sitzen auch Dutzende israelische Passagiere in Saudi-Arabien fest. Sie seien eigentlich auf dem Weg in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gewesen und in Saudi-Arabien notgelandet. Zu Saudi-Arabien unterhält Israel - anders als zu den VAE - keine diplomatischen Beziehungen. Vor Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 hatte es Gespräche über eine Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern gegeben. Laut Channel 12 sind die Israelis noch an Bord ihres Flugzeugs.
Channel 12 berichtete auch von einem Elternpaar, das ohne den zweieinhalb Jahre alten Sohn in den Urlaub nach Bulgarien geflogen war. Sie seien frustriert, weil sie in dieser heiklen Situation nicht zu ihrem Kind zurückkehren können, sagte der Vater dem Sender. Reisende im Ausland wurden angewiesen, die Fluginformationen über Medien und die verschiedenen Fluggesellschaften zu verfolgen.
(AWP)