Kritik an staatlicher Kostenübernahme

Anwälte der möglicherweise impfgeschädigten Kläger kritisieren die staatliche Kostenübernahme als Nachteil für die Kläger. "Der Staat nimmt in den Covid-19-Prozessen eine Doppelrolle ein, die problematisch ist", sagte der Rechtsanwalt, der den Kläger im Prozess am Landgericht Rottweil gegen Biontech vertritt, der "Welt am Sonntag".