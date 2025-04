US-Präsident Donald Trump will in dieser Woche neue Zollpläne veröffentlichen. Er hat den Mittwoch als «Tag der Befreiung» ausgerufen. China, Japan und Südkorea sind wichtige Handelspartner der USA. Sie sind sich allerdings in vielen Fragen nicht einig. So gibt es territorialer Streitigkeiten und Konflikte wegen der Einleitung von Abwässern aus dem zerstörten Atomkraftwerk Fukushima durch Japan.