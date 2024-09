Die EU setzt Milliarden Euro gegen irreguläre Migration aus Afrika einem Bericht zufolge nicht zielgerichtet genug ein. Die Kommission könne «nach wie vor nicht beurteilen, durch welche Massnahmen irreguläre Migration und Vertreibung in Afrika am besten eingedämmt werden kann», teilte der Europäische Rechnungshof mit. Geld aus einem fünf Milliarden Euro umfassenden Fonds werde nach dem Giesskannenprinzip eingesetzt, es fliesse in zu viele Bereiche wie Entwicklung, humanitäre Hilfe und Sicherheit.