Der Bericht der in Kopenhagen ansässigen EU-Behörde ist die europaweit umfassendste Analyse zur aktuellen Lage von Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit in der Region. Er fusst auf Daten aus 38 Staaten, darunter auch Deutschland. Die Autoren des Berichts warnen, die Aussichten für die Umwelt seien in vielerlei Hinsicht besorgniserregend - und dies bringe grosse Gefahren auch für den wirtschaftlichen Wohlstand, die Sicherheit und den Lebensstandard in Europa mit sich. Die Umsetzung von bereits vereinbarten Richtlinien und Massnahmen müsse daher dringend beschleunigt werden./trs/DP/zb
(AWP)