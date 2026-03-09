Die Ölpreise setzten ihren Höhenflug wegen der sich verschärfenden Lage im Nahen Osten fort. Der Preis für ein Barrel Rohöl der Nordsee-Sorte Brent stieg in der Nacht auf Montag um bis zu 29 Prozent auf fast 120 Dollar. Nach dem Bericht der «Financial Times» sank er wieder, lag allerdings am Morgen mit etwa 108 Dollar immer noch 16 Prozent höher als am Freitag.