Israelischen Medien zufolge kooperiert die Gruppe in einem gewissen Umfang mit der israelischen Armee. Sie sei vom israelischen Militär auch mit Kalaschnikow-Gewehren ausgerüstet worden, die das Militär während des Krieges von der Hamas beschlagnahmt habe, berichtete vor einigen Wochen die «Times of Israel». Berichten zufolge beabsichtigt Israel die Hamas zu schwächen, indem sie Clans fördert. Experten warnen vor Verhältnissen wie in Somalia mit rivalisierenden Warlords, Banden und Clans.