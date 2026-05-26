Die nahezu vollständige Internetblockade im Iran ist einem Bericht zufolge teilweise wieder aufgehoben worden. Live-Daten zeigten, dass Internetverbindungen nach mehr als zwei Monaten teils wiederhergestellt worden seien, berichtete die auf Internetsperren spezialisierte Organisation Netblocks auf X. Es handelte sich demnach um «die längste landesweite Internetabschaltung in der jüngeren Geschichte». Es sei jedoch unklar, ob die Wiederherstellung von Dauer sein wird.