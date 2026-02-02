Das US-Nachrichtenportal «Axios» berichtet unter Berufung auf zwei informierte Quellen, es werde erwartet, dass sich Witkoff und Araghtschi am Freitag in Istanbul treffen, um über ein mögliches Abkommen zum iranischen Atomprogramm zu sprechen. Eine dritte mit den Planungen vertraute Quelle sagte dem Portal demnach aber auch, dass das es sich dabei um das beste Szenario halte, jedoch nichts endgültig sei, bis es wirklich stattfinde.