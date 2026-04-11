Zerstörung iranischer Abschussrampen

Nach Angaben des Militärs habe Israel etwa 60 Prozent von geschätzt 470 Abschussrampen des Irans für ballistische Raketen zerstört oder ausser Gefecht gesetzt. Zu Kriegsbeginn ging die Armee nach Informationen der Zeitung davon aus, dass Iran über 2.500 ballistische Raketen verfügt. Zuletzt habe der Geheimdienst geschätzt, dass davon noch 1.000 übriggeblieben seien, die Israel erreichen könnten.