Am Donnerstag war der Kurs des Yen im Handel mit dem US-Dollar deutlich gestiegen und am Markt war über eine Devisenintervention spekuliert worden. Zuvor hatte Finanzministerin Satsuki Katayama vor einem unmittelbar bevorstehenden «mutigen Vorgehen» gesprochen. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person teilte Bloomberg später mit, dass die Behörden in den Markt eingegriffen hätten.