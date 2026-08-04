Erst in der Nacht zum Dienstag war erneut ein Schiff vor der Küste des Omans unter Feuer geraten. Nach US-Angaben laufen derzeit Verhandlungen mit dem Iran. Aus Teheran hiess es zuletzt, man sei mit dem Oman über eine Regelung der Schifffahrt in der Strasse von Hormus im Gespräch./mar/DP/jha