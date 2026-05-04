Das Schiff habe in Gewässern nahe den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Meerenge vor Anker gelegen, hiess es. Die Ursache der Explosion und des Brandes sowie das Ausmass des Schadens würden derzeit untersucht.
Zuvor habe das Ministerium erklärt, es prüfe Informationen, wonach ein in der Wasserstrasse gestrandetes südkoreanisches Schiff möglicherweise angegriffen worden sei. Die Reederei teilte laut Yonhap mit, dass nach einer Explosion auf dem Massengutfrachter ein Feuer im Maschinenraum ausgebrochen sei./sl/DP/jha
(AWP)