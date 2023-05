Die Flughafen-Logistik gehört seit langen zu den "Portfolio Companies", die Siemens nicht zum Kerngeschäft zählt und die perspektivisch zum Verkauf stehen. Der Konzern hatte sie von der Brief- und Paket-Logistik abgetrennt, die im vergangenen Jahr separat für mehr als eine Milliarde Euro an den Mischkonzern Körber verkauft wurde. Für die Flughafen-Logistik hatte Siemens damals keine Chance auf einen lukrativen Verkauf gesehen, weil der Luftverkehr in der Corona-Krise darniederlag. Inzwischen hat sich das Geschäft deutlich erholt. (Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)