Genaue Details hat VW noch nicht genannt. Laut «Manager Magazin» könnten bis zu 100.000 Stellen weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Laut «Bild» könnten es sogar 120.000 sein. Vier Werken des VW-Konzerns in Deutschland droht den Berichten zufolge sogar die Schliessung: Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm./ruc/DP/men