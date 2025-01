Zeitung: Weitere Ziele in Saudi-Arabien und der Türkei

Dazu seien Freunde des Hauptverdächtigen nach Saudi-Arabien und in die Türkei geflogen, schreibt die «Kronen Zeitung». In Mekka habe einer von den drei IS-Anhängern tatsächlich mehrere Personen niedergestochen. Er sitze nun in Saudi-Arabien im Gefängnis, hiess es. Unklar sei, was in der Türkei passiert sei. Die Pläne für das Swift-Konzert seien bei dem 19-Jährigen erst im Juli 2024 nach einem Zeitungsartikel über das bevorstehende Mega-Event im Wiener Ernst-Happel-Stadion gereift.