Ein Bericht, wonach der Regierungschef von Hongkong wegen bestehender Sanktionen nicht zum wichtigen Wirtschaftsgipfel Apec in die USA reisen darf, hat in Peking Verärgerung ausgelöst. Es handele sich um eine "eklatante Verletzung der Apec-Regeln", sagte eine Sprecherin des Pekinger Aussenministeriums am Freitag. China lehne dies entschieden ab und fordere die USA auf, alle Sanktionen gegen Hongkongs Verwaltungschef John Lee aufzuheben.

28.07.2023 22:06