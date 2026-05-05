Dabei wogen die Interessenkonflikte des damaligen Klinikdirektors schwer. Maisano unterhielt enge Beziehungen zu Unternehmen, von denen er teils finanziell profitierte. Diese Verflechtungen waren dem Spitalrat und der Spitaldirektion bei seiner Ernennung im Jahr 2014 bekannt. Dennoch wurden sie weder kritisch hinterfragt noch reguliert. Die Kommission stellte fest, dass Maisano in einem «Schnellzugsverfahren» berufen wurde, obwohl er kaum Erfahrung in der Führung einer Klinik besass.