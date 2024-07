US-Präsident Joe Biden hat Medienberichten zufolge in einem Brief an demokratische Kongressmitglieder Forderungen entschieden zurückgewiesen, dass er sich aus dem Wahlkampf zurückziehen soll. «Ich bin fest entschlossen, bis zum Schluss im Rennen zu bleiben und Donald Trump zu schlagen», schrieb Biden demnach in dem zweiseitigen Dokument, das unter anderem dem Sender CNN und der «New York Times» vorlag.