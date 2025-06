Am Donnerstagvormittag hatte der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien eine Resolution angenommen, in der formell festgestellt wurde, dass der Iran seine rechtlichen Verpflichtungen zur Zusammenarbeit mit der IAEA nicht erfüllt. Auch die Einschaltung des UN-Sicherheitsrates wurde angedroht. Die Resolution war von Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und den Vereinigten Staaten initiiert worden.