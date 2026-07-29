Kontinentalverbände in Asien und Amerika äussern sich

«Sollten Sie den Status quo beibehalten und diesen Vorschlag ablehnen wollen, steht Ihnen weiterhin unsere geplante Erweiterung des Forward-Programms um 2,7 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, wie bereits vorgestellt», soll Infantino an die Verbände weiter geschrieben haben. Der Beschluss soll dem Brief zufolge mit einer einfachen Mehrheit gefasst werden.