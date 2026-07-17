Die jemenitische Küstenwache teilte später mit, dass es sich um einen Angriff einer Gruppe somalischer Piraten auf einen Öltanker gehandelt habe. Es laufen demnach Überwachungs- und Einsatzmassnahmen am Ort des Vorfalls, während Marineeinheiten, darunter ein Schiff der jemenitischen Küstenwache, sich dem Tanker nähern. Man führe auch Aufklärungsflüge durch, um den Status des Schiffes zu überwachen. Dieses bewege sich ersten Berichten zufolge langsam in südöstlicher Richtung nach Somalia, hiess es weiter.