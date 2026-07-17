Die jemenitische Küstenwache teilte später mit, dass es sich um einen Angriff einer Gruppe somalischer Piraten auf einen Öltanker gehandelt habe. Es laufen demnach Überwachungs- und Einsatzmassnahmen am Ort des Vorfalls, während Marineeinheiten, darunter ein Schiff der jemenitischen Küstenwache, sich dem Tanker nähern. Man führe auch Aufklärungsflüge durch, um den Status des Schiffes zu überwachen. Dieses bewege sich ersten Berichten zufolge langsam in südöstlicher Richtung nach Somalia, hiess es weiter.
Einen weiteren Angriff auf ein Handelsschiff meldete die UKMTO im Arabischen Meer, etwa 100 Seemeilen östlich von der Küste des Omans. Der Tanker sei Berichten zufolge von den andauernden militärischen Aktivitäten betroffen, so die Mitteilung./cmy/DP/men
(AWP)