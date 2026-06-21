Bei israelischen Luftangriffen wurden nach Angaben von Behörden und Medien vom Samstag im Libanon mindestens 35 Menschen getötet. Im Gegenzug fielen nach Armeeangaben fünf israelische Soldaten. Die Kämpfe belasten die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA. Das zwischen den beiden Ländern jüngst abgeschlossene Rahmenabkommen sieht ein Kriegsende auch im Libanon vor.