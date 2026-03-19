Das «Wall Street Journal» berichtet, die USA seien im Bilde gewesen und hätten keine Einwände gehabt. Trump habe den Angriff gebilligt, um den Druck auf den Iran zu erhöhen, die Strasse von Hormus freizugeben. Der Iran blockiert derzeit die für den globalen Ölexport wichtige Meeresenge. Das Gasfeld «South Pars» ist die weltweit grösste bekannte Gasreserve - und liefert rund 70 Prozent der iranischen Gasversorgung.