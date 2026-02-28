US-Präsident Donald Trump hat sich zu Medienberichten über den Tod des iranischen Staatsführers Ali Chamenei geäussert. «Wir glauben, dass diese Geschichte wahr ist», sagte er NBC News nach Angaben des Senders in einem Telefoninterview. Er fügte demnach hinzu, dass eine grosse Zahl hochrangiger Funktionäre getötet worden sei. Ein Grossteil der Regierung in Teheran sei ausgelöscht worden.