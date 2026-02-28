Kurz zuvor hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu zunehmende Anzeichen gesehen, dass der iranische Staatsführer Ali Chamenei nicht mehr am Leben ist. «Wir haben Chameneis Anwesen zerstört. Es gibt viele Zeichen, dass der Diktator nicht mehr lebt», sagte er in einer Stellungnahme am Abend.
Am Samstagmorgen hatten Israel und die Vereinigten Staaten den Iran angegriffen. Mit dem Angriff auf den Iran hat Israels Luftwaffe nach Militärangaben den bisher grössten Einsatz ihrer Geschichte ausgeführt. Rund 200 Kampfflugzeuge hätten etwa 500 Ziele angegriffen, teilte das israelische Militär mit.
(AWP)