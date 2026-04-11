Die Schiitenstadt gilt als wichtige Front der Hisbollah. Der 2024 von Israel getötete Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hatte dort seine erste Kundgebung nach dem israelischen Truppenabzug aus dem Süden Libanons im Mai 2000 gehalten. Israelische Medien bezeichneten den Ort teilweise als «Hauptstadt der Hisbollah», die Hisbollah selbst als «Hauptstadt des Widerstands (gegen Israel)»./arj/DP/he