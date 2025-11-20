Nach Gesprächen in Ankara dankte er dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, dass die Türkei weiter als Gastgeberin für Verhandlungen bereitstehe. Doch das Wichtigste für ein Ende des Blutvergiessens und einen dauerhaften Frieden sei, dass die USA sich stark und effektiv engagierten. Erdogan drängte in Ankara darauf, dass Kiew und Moskau zu neuen Gesprächen in Istanbul auf. Wie bei Trumps Friedensinitiative für Gaza sollen laut «Axios» Katar und die Türkei ebenfalls an dem Ukraine-Plan beteiligt sein.